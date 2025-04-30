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محافظات

تزامنا مع عيد العمال، فريق طبي للكشف على العاملين بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات الكشف،
جانب من فعاليات الكشف، فيتو

 توجَّه فريق طبي من مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إلى المنطقة الصناعية للكشف على العاملين بالقطاع الخاص.

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الاحتفال بعيد العمال 

وذلك بالتعاون والتنسيق مع حسن الرداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية والمهندس أيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وتزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال والذي يوافق الأول من مايو القادم. 

جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو

توافر خدمات طبية متنوعة 

ومن جانبها، قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الفريق الطبي يضم العديد من التخصصات منها الجلدية وطب الأسرة والنسا وتنظيم الأسرة، فضلًا عن فريق مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية وفريق الإعلام والتواصل المجتمعي.

جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو

إجمالي عدد المنتفعين 

وأشارت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أن الفريق الطبي قام بالكشف على ٩٢ عامل وعاملة بالمنطقة الصناعية وأن تلك الزيارة تهدف للحفاظ على الصحة العامة للعاملين  تقديرا لجهودهم ودورهم فى دعم الصناعة والاقتصاد المصري.

جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو

دعم مبادرة الصحة

وأوضح المهندس أيمن صالح عن تقديره لهذه المبادرة المشتركة، مؤكدًا استعداد المنطقة الحرة للتعاون الكامل مع كافة الجهات الحكومية في سبيل خدمة العامل وتحقيق الاستقرار والإنتاجية. 

 

وأشار حسن رداد إلى أن المديرية حريصة على تفعيل الشراكات المجتمعية والمؤسسية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، لدعم حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، لا سيما في المناطق الصناعية والاستثمارية الكبرى مثل المنطقة الحرة. 

جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو
جانب من فعاليات الكشف، فيتو

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة والقيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وضمن خطة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في كافة النواحي الحياتية والتي تضع المواطن المصري في أولوياتها القصوى، وتكرِّم كل يد تبني وتنتج من أجل مستقبل أفضل للوطن، وفي إطار حرص الدولة على تعزيز مكانة العمل والعاملين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بصحة العاملين بالقطاع الخاص وتوفير مناخ آمن لزيادة الإنتاج ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.  

 

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الاسماعيلية صحة الاسماعيلية كشف طبي عيد العمال المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

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