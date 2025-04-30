محافظ الإسماعيلية يتابع جاهزية الوحدات المحلية لمواجهة آثار الطقس السيئ

ترأس اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، والتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

تشديدات على التنسيق الكامل بين كافة الجهات

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمدن.

التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية

بالإضافة إلى التنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن التدخل السريع ومعالجة البلاغات بكفاءة وفي أقل وقت.

محافظ الإسماعيلية خلال متابعته للوحدات المحلية،فيتو

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث أعلن اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة اليوم الأربعاء، والتي تشمل نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع وجود هبات للرياح وسقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني المستمر والتأكد من تطهير بالوعات صرف الأمطار، واستعداد معدات الطوارئ، مع التنسيق الكامل مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

محافظ الإسماعيلية خلال متابعته للوحدات المحلية،فيتو

كما شدد أكرم على ضرورة متابعة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية واللافتات المعدنية لضمان تثبيتها وسلامتها، حرصًا على أرواح المواطنين، مع مناشدة أبناء المحافظة بالالتزام بالتعليمات من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وكافة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتجنب التواجد في أماكن الخطورة أثناء ذروة التقلبات الجوية.

وأكد أكرم أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الحيوية دون انقطاع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها وبجاهزية تامة للتعامل مع أيَّة مستجدات على مدار الساعة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن جميع البلاغات بسيطة، ودون خسائر في الأرواح، وتم التعامل معها علي الفور.

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