أخبار مصر اليوم، قرار عاجل من التعليم بإقالة المديرة بعد الحكم على المتهم بواقعة مدرسة البحيرة، وزارة البترول تكشف سبب انفجار خط الغاز بطريق الواحات، بنك ناصر يبدأ صرف معاشات مايو غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار وتحسن حالة الطقس في عدد من المحافظات مع تراجع شدة الرياح المثيرة للرمال والأتربة بعد رؤية التقلبات الجوية التي تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية في بعض محافظات المنيا وأسيوط وشمال الصعيد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "محافظات شمال الصعيد بالكامل انخفضت الرؤية الأفقية فيها لأقل من 1000 متر، وانخفضت في السويس لأقل من 500 متر، ومناطق من شرق وجنوب القاهرة والإسماعيلية الرؤية فيها انخفضت لأقل من 2000 متر".

أعلنت وزارة الصحة والسكان استجابتها الفورية لحادث حريق خط غاز طريق الواحات البحرية- قسم أول أكتوبر، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل.

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ووفقًا للتقرير الأولي، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين. تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة. وتتابع الوزارة حالة المصابين عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنسيقا مع محافظة البحيرة وفور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن.

وكانت قد أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره حول الواقعة التي تم تداولها مؤخرًا داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وفي هذا الإطار أوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.

الطقس الآن، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى انخفاض شدة الرياح والرمال المثارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

ويبدأ المنخفض الجوى بالتحرك إلى شرق البلاد وسيناء مع تقدم الوقت وبذلك يبدأ التحسن فى الأجواء على شمال البلاد.

أصدرت وزارة البترول بيانا رسميا يوضح أسباب اندلاع حريق خط الغاز، وقال البيان إن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وبالتحري عن الأمر تبين أن الحادث كان نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي ما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات.

وعلى الفور، تحركت فرق الطوارئ وتمكنت من عزل شبكة الغاز في منطقة الاشتعال والسيطرة الكاملة على الحريق بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن خدمة الغاز الطبيعي منتظمة حاليًا لدى العملاء، وجار تنفيذ أعمال الإصلاح في موقع الحادث.



قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو.

وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للعملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.



التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة ذات الأولوية.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي مدى جاهزية واستعدادات 12 جامعة أهلية جديدة؛ التي ستبدأ بها الدراسة لأول مرة خلال العام الدراسي المقبل، وذلك على مستوى التجهيزات الخاصة بالمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، كما استعرض مدى جاهزية أعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعات.



أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بأحد شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.







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