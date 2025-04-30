ياسمين فؤاد: بروتوكول تعاون لحماية البيئة البحرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع مؤسسي جمعية حماية البيئة البحرية، خالد رسلان ومحمد حسام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون في حماية وتطوير وتنمية البيئة البحرية في مصر.

شهد اللقاء حضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وهدى عمر، مساعد الوزيرة لشؤون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم".

وخلال الاجتماع، أشادت الوزيرة بمبادرة تأسيس الجمعية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات الطبيعية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار البيئي، إلى جانب الترويج للسياحة البيئية كمنتج اقتصادي واعد، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة لم يعد رفاهية بل أصبح أداة للتنمية المستدامة.

الجهود المبذولة لتطوير المحميات البحرية

واستعرضت الوزيرة الجهود المبذولة لتطوير المحميات البحرية، مشيرة إلى تعيين 93 مراقبًا بيئيًا بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع كفاءتهم، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص داخل المحميات، وتفعيل التعاون مع وزارة السياحة لاعتماد أول دليل للنُزل البيئية (Eco-lodges).

كما تطرقت إلى استخدام التكنولوجيا في تعزيز حماية البيئة البحرية، من خلال إطلاق تطبيق للغواصين لرصد الكائنات البحرية، وإنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل اتحاد الغرف السياحية، إلى جانب العمل على إنشاء "صندوق الطبيعة" بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية، لتمويل مشروعات الشباب والقطاع الخاص في المحميات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء إمكانية التعاون مع الجمعية في مجال الرصد الإلكتروني للمخالفات والصيد الجائر، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع ما يحدث داخل البيئة البحرية، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والجمعية يتضمن مقترحات ومجالات عمل مشتركة في هذا الشأن.

من جانبهم، أكد ممثلو الجمعية أن الهدف من تأسيسها هو دعم جهود الدولة في حماية البيئة البحرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى استعدادهم التام للتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ برامج للرصد والتتبع البيئي في البحر الأحمر، ودعم الجهود الرسمية للحفاظ على النظم البيئية البحرية وتنظيم الأنشطة السياحية داخل المحميات.





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