نصائح خاصة من البترول لضمان السلامة خلال العواصف الرملية والرياح الشديدة

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تعليمات وقائية مشددة وألزمت شركات القطاع بالالتزام بها أثناء فترات العواصف الرملية والرياح القوية. وتم تعميم هذه التعليمات علي شركات قطاع البترول.

وتضمنت التعليمات عدة محاور أساسية، أبرزها:

1. حماية الأفراد داخل المواقع وخارجها:

التشديد على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع منع الحركة في المناطق المفتوحة، وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، وتفعيل الإضاءة التحذيرية في حال تدني مستوى الرؤية، خاصة لذوي الأمراض التنفسية وكبار السن والأطفال.

2. إجراءات داخل المواقع التشغيلية والمصانع:

التوجيه بإيقاف فوري للعمل على الرافعات والمعدات المتحركة إذا تجاوزت سرعة الرياح الحد المسموح، ورفع جاهزية فرق الطوارئ للتعامل مع أي حالات طارئة، والتقليل من التنقلات داخل المواقع الصناعية.

3. تنظيم الحركة داخل وخارج المواقع:

تشمل خفض سرعة المركبات، وتفعيل الأنظمة التحذيرية، وتوفير تعليمات السلامة لقائدي المركبات، مع منع زيارة أي منشآت ذات ارتفاعات عالية أو هياكل معرضة للتأثر بالرياح.

4. الاستعداد للطوارئ والاستجابة السريعة:

التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ، والتواصل الفوري مع غرف العمليات، وضمان استمرار تغطية الاتصالات في المناطق المكشوفة.

5. التوعية والمتابعة:

تشمل متابعة النشرات الجوية، وتفعيل الإنذار المبكر، وتوعية العاملين بالإجراءات الوقائية، مع التأكيد على التنفيذ الكامل للتعليمات دون استثناء.

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