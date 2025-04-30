وزارة البترول تكشف في بيان رسمي سبب انفجار خط الغاز بطريق الواحات

أصدرت وزارة البترول بيانا رسميا يوضح أسباب اندلاع حريق خط الغاز، وقال البيان إن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت عدة بلاغات عن اشتعال خط الغاز الطبيعي بضغط 7 بار عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد، وبالتحري عن الأمر تبين أن الحادث كان نتيجة قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال حفر دون تنسيق مسبق مع شركة ناتجاس للغاز الطبيعي ما تسبب في وقوع عدة إصابات ووفيات وخسائر بالممتلكات.

وعلى الفور، تحركت فرق الطوارئ وتمكنت من عزل شبكة الغاز في منطقة الاشتعال والسيطرة الكاملة على الحريق بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن خدمة الغاز الطبيعي منتظمة حاليًا لدى العملاء، وجار تنفيذ أعمال الإصلاح في موقع الحادث.

ويتابع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إجراءات التعامل مع الموقف أولًا بأول، ويتقدم بخالص العزاء لأسر المتوفين وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، كما وجه بسرعة إنجاز أعمال إصلاح للخط مع اتخاذ كافة تدابير السلامة بالموقع.

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