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الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال موجة الطقس السيء والعاصفة الترابية

العاصفة الترابية،
العاصفة الترابية، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاسيما أقسام الطوارئ، والتي تلعب دورًا حاسمًا أثناء العواصف الترابية، باعتبارها الوجهة الأولى للحالات الحادة، حيث تشكل تلك العواصف تحديًا صحيًا كبيرًا، نتيجة زيادة أعداد حالات الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والقلبية.

خطة الاستعدادات تشمل تخصيص أسرّة إضافية وتجهيز وحدات العناية المركزة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة الاستعدادات تشمل تخصيص أسرّة إضافية وتجهيز وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة، تطبيق نظام تصنيف المرضى لتحديد الأولويات، مع التركيز على حالات الاختناق أو النوبات القلبية،  توفير معدات متخصصة: ضمان توفر أجهزة قياس الأكسجين، أجهزة الاستنشاق، وأنابيب الأكسجين، وضمان توفر الأدوية والمعدات اللازمة لعلاج الحالات التنفسية والقلبية.

ووجه "عبد الغفار"، عددًا من النصائح للحفاظ على صحة المواطنين، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من موجة الطقس السىء والعواصف الترابية التي تشهدها البلاد وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

وشدد على المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، وتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

تغطية الأنف والجلوس في الأماكن جيدة التهوية

وتابع «عبد الغفار» أن تغطية الأنف ضرورة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

ولفت «عبد الغفار» إلى ضرورة شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وE، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

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وأضاف «عبد الغفار» أنه ينبغي إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.

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