الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول رد من الأرصاد بشأن رياح الخماسين بعد سخرية المواطنين (فيديو)

رياح الخماسين، فيتو
رياح الخماسين، فيتو
ads

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار وتحسن حالة الطقس في عدد من المحافظات مع تراجع شدة الرياح المثيرة للرمال والأتربة بعد رؤية التقلبات الجوية التي تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية في بعض محافظات المنيا وأسيوط وشمال الصعيد.

 

انخفاض الرؤية الأفقية بسبب رياح الخماسين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "محافظات شمال الصعيد بالكامل انخفضت الرؤية الأفقية فيها لأقل من 1000 متر، وانخفضت في السويس لأقل من 500 متر، ومناطق من شرق وجنوب القاهرة والإسماعيلية الرؤية فيها انخفضت لأقل من 2000 متر".

 

تعليق الأرصاد الجوية على سخرية المواطنين 

وردًا على سخرية المواطنين من رياح الخماسين اليوم، علقت: "توقعات الأرصاد الجوية كانت تؤكد شدة الأتربة وسرعات الرياح العالية في بعض المحافظات، ولكن بعض المناطق في المنطقة الغربية بالقاهرة لم تتأثر بالتقلبات الجوية".

ولفتت: "المنخفض الجوي المتسبب في رياح الخماسين بدأ يتحرك في سيناء ومدن القناة وغدًا سينتهي تأثيره بالكامل على كافة أنحاء البلاد، ولكننا نؤكد أن الربيع فصل التقلبات الجوية وبعدما سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية ستنخفض غدًا وتسجل 26 درجة مئوية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس رياح الخماسين درجات الحرارة توقعات الارصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الرؤية الأفقية

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لمواجهة الطقس السيئ

ابتعدوا عن الأشجار ولوحات الإعلانات، تحذيرات الأرصاد لمواجهة العاصفة الترابية

حالة الطرق اليوم بعد تحذيرات الأرصاد، اختناق مروري بالقاهرة والجيزة وزحام بالمحاور الرئيسية

قناع طبيعي لتنظيف البشرة من الأتربة والدهون لتجنب رياح الخماسين
ads

الأكثر قراءة

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

إقالة المديرة، قرار عاجل من التعليم بعد الحكم على المتهم بواقعة مدرسة البحيرة

تفحم 9 سيارات في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر وجهود مكثفة لإخماد الحريق (صور)

الصحة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر

5 ملايين طلقة جرينوف تفجر أزمة جديدة بين السودان والإمارات

الذهب أم الشهادات البنكية؟ خبير اقتصادي يوجه نصيحة للمواطنين

سرعة علاج المصابين وصرف التعويضات، مدبولي يتابع حادث كسر خط غاز بـ 6 أكتوبر

رغم تقدمه بثنائية، الأهلي يتعادل 2/2 أمام بتروجيت في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

5 نصائح عاجلة لمواجهة العاصفة الترابية والأمطار الغزيرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. شمس الدين الرملي، محيي السنة وعمدة الفقهاء

دار الإفتاء توضح حكم تعلم السحر ووجوده وموقف الشريعة منه

وحي أم اجتهاد؟، خالد الجندي: الصحابة كانوا يسألون النبي عن مصدر كلامه

المزيد
الجريدة الرسمية