أول رد من الأرصاد بشأن رياح الخماسين بعد سخرية المواطنين (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار وتحسن حالة الطقس في عدد من المحافظات مع تراجع شدة الرياح المثيرة للرمال والأتربة بعد رؤية التقلبات الجوية التي تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية في بعض محافظات المنيا وأسيوط وشمال الصعيد.

انخفاض الرؤية الأفقية بسبب رياح الخماسين

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "محافظات شمال الصعيد بالكامل انخفضت الرؤية الأفقية فيها لأقل من 1000 متر، وانخفضت في السويس لأقل من 500 متر، ومناطق من شرق وجنوب القاهرة والإسماعيلية الرؤية فيها انخفضت لأقل من 2000 متر".

تعليق الأرصاد الجوية على سخرية المواطنين

وردًا على سخرية المواطنين من رياح الخماسين اليوم، علقت: "توقعات الأرصاد الجوية كانت تؤكد شدة الأتربة وسرعات الرياح العالية في بعض المحافظات، ولكن بعض المناطق في المنطقة الغربية بالقاهرة لم تتأثر بالتقلبات الجوية".

ولفتت: "المنخفض الجوي المتسبب في رياح الخماسين بدأ يتحرك في سيناء ومدن القناة وغدًا سينتهي تأثيره بالكامل على كافة أنحاء البلاد، ولكننا نؤكد أن الربيع فصل التقلبات الجوية وبعدما سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية ستنخفض غدًا وتسجل 26 درجة مئوية".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.