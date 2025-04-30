الأربعاء 30 أبريل 2025
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أخبار مصر

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

الطقس الآن، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى انخفاض شدة الرياح والرمال المثارة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

ويبدأ المنخفض الجوى بالتحرك إلى شرق البلاد وسيناء مع تقدم الوقت وبذلك يبدأ التحسن فى الأجواء على شمال البلاد.

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أما شمال الصعيد ما زال تحت تأثير الرمال والأتربة المثارة  ولكن  تكون أقل حدة عما حدث خلال الساعات الماضية.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  اليوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة حتى 5 درجات مئوية بالتزامن مع تعرض البلاد لمنخفض خماسينى، ويسود طقس حار على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية  شديد الحرارة على  الجنوب،معتدلا  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23
 

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