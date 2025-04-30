شاهد، هدفي وسام أبو علي والسولية للأهلي أمام بتروجيت

الدوري المصري، تقدم النادي الأهلي، على نظيره بتروجت، بهدفين دون رد حتى هذه اللحظة في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تقدم بالهدف الأول عن طريق وسام أبو علي بالدقيقة العاشرة، بعد تمريرة بينية إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، أنهاها بعرضية أرضية إلى وسام أبو علي الذي سدد الكرة في الشباك، مسجلا الهدف الأول للنادي الأهلي.

وأحرز عمرو السولية، لاعب الأهلي، الهدف الثاني لفريقه في شباك بتروجت، بالدقيقة 14، وجاء الهدف بعد ركلة ركنية وصلت إلى طاهر محمد طاهر الذي مرر كرة أرضية إلى عمرو السولية قابلها بتسديدة في شباك بتروجت.

تشكيل الأهلي أمام بتروجيت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – احمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور – عمرو السولية– أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام بتروجيت كل من: مصطفى شوبير – عمر كمال – ياسر إبراهيم – جراديشار – حسين الشحات – أفشة – كريم وليد – علي معلول – أحمد رضا.

مباراة الأهلي وبتروجيت

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدوافع جديدة حيث تعد تلك هي المباراة الأولى لـ عماد النحاس في القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتا للنادي بعد رحيل كولر، حيث يدخل الفريق المباراة ساعيا في تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة مميزة تحت قيادة النحاس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري.

كما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج الإفريقي من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز من الدور نصف النهائي.

بينما يدخل بتروجيت، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت

ترتيب الأهلي وبتروجيت

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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