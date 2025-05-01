الدولار والذهب ينخفضان معا ما الأسباب ؟ خبراء: عودة الثقة في الأسواق المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك وهدوء التوترات العالمية أبرز الأسباب

الذهب يتألق أم الدولار ينهار، في خطوة مفاجئة، شهدت الأسواق انخفاضا في سعر الدولار بالبنوك المصرية بعد أن ارتفع لأكثر من 51 جنيهًا أمام الجنيه في البنوك المصرية، هذه الحركة المفاجئة فتحت باب التساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر الدولار؟ وهل نحن على أعتاب موجة تراجع جديدة للعملة الخضراء أمام الجنيه؟

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وكان الدولار حتى وقت قريب، قد تجاوز مستوى 51.76 جنيهًا في بعض البنوك، مدفوعًا بحالة من التوترات التجارية العالمية وقرارات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على بعض الواردات، ما أثر على حركة الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري.

هدوء التوترات التجارية والتأثير على السوق المحلى

وعن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه يقول الدكتور على الادريسي خبير الاقتصاد لــ “فيتو” يرجع السبب الأول في تراجع الدولار لانحسار التوترات التجارية التي كانت قائمة بين الدول الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، هذا الهدوء النسبي أعاد جزءًا من الاستقرار إلى الأسواق العالمية، وساعد على تخفيف الضغط على العملات في الدول الناشئة، وبالتالي استفاد الجنيه من هذا الهدوء، ليبدأ الدولار في التراجع أمامه.

السوق المصرى وتحسن الأوضاع العالمية

وأضاف الإدريسي إنه مع عودة الثقة إلى السوق المصري، وتحسن الأوضاع العالمية، بدأت مؤشرات الثقة تعود تدريجيًا إلى سوق الصرف في مصر من جانب المستثمرين الأجانب، الذين كانوا في حالة من الحذر، بدأوا يعودون إلى السوق مرة أخرى، ما زاد من حجم التدفقات الدولارية الوافدة إلى البنوك المصرية.

وأشار الإدريسي إلى أن التراجع فى سعر صرف الدولار الذي حدث على مدار الأيام الماضية يعكس حجم المعروض من الدولار في السوق، بالإضافة إلى تزايد التدفقات التي منحت الجنيه دفعة قوية في مواجهة العملة الأمريكية.

زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك

وأضاف الإدريسي أن زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك واحدة من أبرز العوامل التي ساهمت في خفض سعر الدولار، كما تعود هذه الزيادة إلى عدة أسباب، منها تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، إلى جانب استقرار صادرات بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس والغاز.

بالاضافة إلى المؤشرات الإيجابية على تحركات نشطة من قبل بعض الصناديق الاستثمارية الدولية، التي بدأت تعيد تمركزها في أدوات الدين المصرية، ما يضخ سيولة دولارية جديدة داخل القطاع المصرفي.

مؤشر الذهب بالتحركات العالمية

وتابع بأنه في نفس الوقت يسجل مؤشر الذهب تراجعات سعرية عالميا، عقب تراجع حدة التصريحات بين أمريكا والصين، وذلك بسبب تأكيدات البيت الأبيض أن هناك مفاوضات مع الجانب الصيني بشأن مصير التعريفات الجمركية وهو ما أحدث هدوءا نسبيا، نتج عنه تحسن مؤقت وفترة تصحيح قوية تحدث الآن فى أسعار الذهب العالمية بعد أن تخطى منطقة الــ 3450 جنيها للأونصة، ومن ثم عاودت الأسعار التصحيح والرجوع عند المستوى 3300 دولارا للاونصة.



شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3319 دولار كسعر شراء للأونصة و3320 دولار كسعر بيع للأونصة فى تحسن نسبى عن أسعاره السابقة التى بلغت 3296 دولار لأونصة الشراء و3297 دولار لأونصة البيع، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرين لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.



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سعر أونصة الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولار للأونصة وأغلق عند 3318 دولار للأونصة، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3450 دولار للأونصة قبل ان يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26% ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

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الذهب - فيتو

مؤشر الدولار بالتحركات العالمية

تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

وتعكس المؤشرات انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.

وواصل مؤشر الدولار ترنحه مقابل جميع العملات الرئيسية بعد قرارات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية، ليسجل بحركة التعاملات 98.3 نقطة للشراء.

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية

هبط مؤشر الدولار الأمريكي عالميًّا ليصل إلى 98.3 مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد تباطؤ التضخم بشكل قوي في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مارس، بما يمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة إضافية لبدء تخفيضات الفائدة والتحول للتيسير النقدي للوقوف أمام احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي نتيجة تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية ضد الصين بنسبة 125%.

وطالما اعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبًا عدا الأمريكية.

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مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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