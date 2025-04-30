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رياضة

الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي منذ قليل، إلي ستاد الكلية الحربية استعداد لمواجهة نظيره فريق بتروجيت مساء اليوم الأربعاء من منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة علي بطولة الدوري الممتاز.  

مباراة الأهلي وبتروجيت

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدوافع جديدة حيث تعد تلك هي المباراة الأولى لـ عماد النحاس في القيادة الفنية للقلعة الحمراء، وذلك بعد تعينه مديرا فنيا مؤقتا للنادي بعد رحيل كولر، حيث يدخل الفريق المباراة ساعيا في تحقيق الفوز والثلاث نقاط لتحقيق انطلاقة مميزة تحت قيادة النحاس والحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري. 

كما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة لمصالحة جماهيره الغاضبة عقب الخروج الإفريقي من دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز من الدور نصف النهائي.

بينما يدخل بتروجيت، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين موقعه في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.   

حكم مباراة الأهلي وبتروجيت

ترتيب الأهلي وبتروجيت

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بتروجيت في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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