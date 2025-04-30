مستشار ترامب للشرق الأوسط وإفريقيا يكشف عن سبب زيارته للدوحة

أعلن مسعد بولس مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الأربعاء عن زيارته العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط حضوري اليوم للدوحة للقاء ممثلين عن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتوجو وفرنسا والدولة المضيفة قطر .

وأضاف مسعد بولس أنه زيارته للدوحة تأتي في إطار تعزيز التزام الولايات المتحدة الأمريكية المشترك بالسلام والاستقرار والازدهار في منطقة البحيرات العظمى.

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