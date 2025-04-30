العاصفة الترابية تصل الإسماعيلية والمحافظة تحذر من انعدام الرؤية على الطرق (فيديو وصور)
أجرت “فيتو” قبل قليل بثا مباشرا، من محافظة الإسماعيلية، وتحديدا من بحيرة التمساح وبالقرب من المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك لمتابعة موجة الطقس السئ التى ضربت المحافظة بفعل العاصفة التربية.
ارتفاع سرعة الرياح وانعدام الرؤية
وشهدت محافظة الإسماعيلية قبل قليل هبوب رياح محملة بالاتربة تصل سرعتها إلى 60 كيلو متر في الساعة مما أدي إلى انعدام الرؤية الأفقية في بعض المناطق.
وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين بضرورة توخي الحذر والبعد عن الأماكن المتهالكة وشرفات المنازل، وابعاد السيارات عن مناطق الأشجار وذلك لعدم وقوع حوادث.
كما ناشدت شرطة الطرق المواطنين وقائدي السيارات بضرورة الحرص على خفض السرعة وذلك نظرا لانعدام الرؤية في بعض المناطق.
توجيهات من محافظ الإسماعيلية برفع حالة الطوارئ
وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة.
رفع درجة الاستعداد
وأكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.
التنسيق مع كافة المرافق
كما وجه محافظ الإسماعيلية، بضرورة التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وإزالة أي معوقات قبل بدء موجة الطقس.
متابعة جودة أعمدة الإنارة
كما شدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، ومناشدة المواطنين بعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وسوء الطقس وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.
في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس على محافظة الإسماعيلية
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