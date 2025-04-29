الأربعاء 30 أبريل 2025
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وكيل أوقاف الإسماعيلية يلتقى الأئمة لبحث تطوير العمل الدعوي بالمساجد (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

التقى الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير مديرية أوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بعدد من الأئمة المتميزين بالمديرية لضبط العمل الدعوى والإداري في المساجد.

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أهمية الأئمة في العمل الدعوي 

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أن الإمام  عماد العمل الدعوي وركيزته الأساسية فاخلاص  الإمام في عمله الجد والاجتهاد فيه والعمل بروح الرجل الواحد سيتم النهوض بالدعوة ورفع قدر القائمين عليها. 

جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 

أهمية الانضباط في العمل 

كما نبه وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية على أن عماد عمل الإمام هو الانضباط الكامل من حيث تواجده في مسجده والتزامه  بالزي الأزهري وموضوع ووقت الخطبة والدروس الدعوية.

جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 

التحلى بالإنسانية والحزم 

وأكد وكيل وزارة الاوقاف في محافظة الإسماعيلية أن شعار المرحلة الحالية هو الجمع بين منتهى الإنسانية في التعامل ومنتهى الحزم والجدية موصيا جميع العاملين في الحقل الدعوي إلى التحلي بالأخلاق الطيبة والتعامل الراقي مع رواد المساجد وضيوف الرحمن.
 

جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 
جانب من اللقاء، فيتو 

ويأتي ذلك في إطار التواصل المباشر مع العناصر المتميزة من الأئمة بالمديرية وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية التقى الأئمة المتميزين لضبط  العمل الدعوي والإداري.

 

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