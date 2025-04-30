تفاصيل أعلى شهادة ادخار في البنك الزراعي

بعد تراجع اسعار الفائدة يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل واعلي شهادات الادخار في فروع البنك.

ويقدم البنك الزراعي شهادة الخير الجديدة وهي شهادة ادخارية مدتها 3 سنوات تمنح للعميل عائد دوري مميز ثابت طوال مدة الشهادة.

سعر الفائدة 19% في حالة دورية العائد شهريا.

سعر الفائدة 19.5% في حالة دورية عائد سنويا (يضاف سنويا)

فئات الشهادة تبدأ من 1000 جنية مصري ومضاعفتها.

بيتم احتساب العائد من يوم العمل التالي للشراء.

يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر وفقا للشروط والاحكام

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للشروط والاحكام

يتم فتح حساب توفير او جارى على حسب طلب العميل لتحويل العائد الدوري علية.

وفيما يخص الاوراق المطلوبة لفتح الحساب فهي صورة البطاقة الشخصية السارية.

ويمكن للعميل التقديم على الشهادة من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في جميع المحافظات.



ومن جانب آخر حدد البنك الزراعي المصري مزايا وشروط منح قرض بضمان الأوعية الادخارية في فروع البنك.

وتشمل قائمة مزايا قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي ما يلي:

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

ويتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2024 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2024 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

ومن جانب آخر حدد البنك الزراعي خطوات شراء أذون الخزانة للعملاء.

أوضح مسؤولو البنك الزراعي أنه يتم ذهاب العميل إلى أي من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتقديم طلب بالشراء.

يقوم الموظفون في البنك بالمتابعة وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء بها.

وباعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية، يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل.

إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة سندات وأذون الخزانة بناء على طلب العملاء.

التعرف على المشاكل إلى تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

وفي إطار تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية كأحد أهم مجالات الاستثمار، يحرص البنك الزراعي المصري على توسيع قاعدة التعامل في سوق الأوراق المالية وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية.

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