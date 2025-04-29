الفيوم تخصص خطوط اتصال للإبلاغ عن أي مشكلات تنجم عن سوء الأحوال الجوية

أعلنت محافظة الفيوم، عن انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل دائم، لاستقبال شكاوى المواطنين، من سوء الطقس علي الأرقام 0842168041، و0842168042، و0842168043، والرقم الساخن 114، لتلقي الشكاوى والبلاغات.

اتخاذ إجراءات احترازية بكل المؤسسات

وقال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أنه شدد على جميع المؤسسات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، مع مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بالدرجة المناسبة، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

تعليمات لرؤساء المدن

كما وجّه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم المصالح والقطاعات المختلفة، بمراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السيئ بمختلف أنحاء المحافظة، وإزالة أي معوقات بمخرات السيول والمصارف قبل بدء موجة الطقس السيئ، ووجه وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مجالس المدن، بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بتوخي الحذر، وعدم التواجد بأماكن الأشجار، أو أعمدة الإنارة، أو اللوحات المعدنية، وقت العاصفة، مع تقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان، والقيادة بهدوء وحذر على الطرق، مؤكدًا أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.

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