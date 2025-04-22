محافظ الفيوم يبحث طرق تنظيم حملات توعية بالصحة النفسية للمواطنين

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، آليات التعاون المشترك بين المحافظة، وإحدى المؤسسات المتخصصة في الدعم النفسي، لتنفيذ عدد من الحملات والمؤتمرات التوعوية الخاصة بالصحة النفسية لأبناء المحافظة، خاصة طلاب الجامعات والمدارس، وحضر اللقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

الاستعانة بالمتخصصين لدعم حملات التوعية بالصحة النفسية

وقال محافظ الفيوم، إنه تم بحث آلية الاستعانة بعدد من المتخصصين بمجال الصحة النفسية، سواء من وزارة الصحة والسكان، أو من خلال المؤسسات الأهلية المعنية بالتوعية، للعمل على تأهيل المواطنين وتوعيتهم بمختلف مجالات الصحة النفسية، ترحب المحافظة بالتعاون المثمر والبناء مع مختلف المؤسسات والهيئات العاملة بمجال التنمية المجتمعية والصحة النفسية، فى إطار من القانون، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، من خلال تداخلات توفير الحماية الاجتماعية، سواء بتنفيذ حملات توعوية صحية أو تعليمية، بالتشبيك بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

التنسيق بين كل الجهات لتنفيذ الحملات

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفير الدعم والمساندة اللازمين، لتنفيذ أنشطة المؤسسة المتخصصة في الدعم النفسي على أرض محافظة الفيوم، والعمل على الدراسة المنهجية والرؤية القانونية والفنية، لتنفيذ الحملات التوعوية الخاصة بالصحة النفسية للمواطنين، بالتنسيق بين المؤسسة والجهات الشريكة، لتحقيق المستهدف من الحملات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل من خلال منظومة متكاملة بمختلف القطاعات خاصة القطاعين الخدمى والتنموى، بما يوفر العديد من مناحى الحماية الاجتماعية لأهالينا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بميزات نسبية ومقومات طبيعية تؤهلها لتنفيذ مختلف الفعاليات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في بناء الإنسان صحيًا وفكريًا.

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