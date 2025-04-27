باسل رحمي ومحافظ الفيوم يبحثان سبل التعاون لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث بحثا سبل التعاون وإتاحة المزيد من فرص العمل لشباب محافظة الفيوم من خلال التوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المواطنين على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، ودعمهم في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تستفيد من الموارد الطبيعية بالمحافظة، وتستغل الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وتلبي احتياجات المحافظة من ناحية أخرى.

شهد اللقاء تسليم عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظة من خلال الجهاز الأول مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بقيمة 30 مليون جنيه، والثاني مع جمعية تنمية المجتمع بمنشأة بغداد بقيمة 1.5 مليون جنيه لتمويل المشروعات القائمة أو الجديدة والتركيز على القطاعات الإنتاجية والزراعية.



كما تم تسليم (10) عقود عمل للمتدربين والمتدربات بمشروع التشغيل لدى الغير المنفذ مع جمعية فتيات الغد ومؤسسة مجد مصر، في إطار اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وجرت مراسم تسليم العقود والشهادات بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والدكتور رأفت عباس ومحمد مدحت نائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وسيد حسن مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة وعدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الفيوم.

تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020

وقد قام الأنصاري ورحمي بتسليم عدد من أصحاب المشروعات شهادات توفيق أوضاع مشروعاتهم وشهادات تصنيف ومزايا مما يمكنهم من الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020، بالإضافة إلى شيكات تمويل مشروعات ممولة من الجهاز.

وقد تسلمت 5 سيدات ماكينات خياطة في إطار مشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مبادرة دعم مجموعات الإنتاج النسائية من خلال التدريب وتوريد مستلزمات التشغيل.

وأشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون الفعال والمثمر مع محافظة الفيوم وكذلك اهتمام الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، ودعمه الدائم لكل الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المحافظة.



وأضاف رحمي أن الجهاز نجح خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 في تمويل حوالي 130 ألف مشروع صغير ومتناهي بإجمالي بلغ 2.6 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 177 ألف فرصة عمل.

وأكد "الأنصاري" خلال اللقاء أن التنسيق مستمر بين المحافظة والجهاز للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين لإتاحة خدمات متكاملة بالمحافظة لهذا القطاع وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض به وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المحافظة تعمل على التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى الحرف اليدوية لمساعدة أصحابها على التحول للقطاع الرسمي.

وأوضح الأنصاري أن المحافظة من جانبها تدعم المواطنين خاصة الشباب وتعمل على تقديم حلول للتحديات التي قد تواجههم لبدء مشروعاتهم الجديدة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة وخاصة جهاز تنمية المشروعات.



وأكد رحمي خلال تصريحاته على الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بملف تنمية الصعيد بداية من محافظة الفيوم وحتى محافظة أسوان، مؤكدا اهتمام الجهاز بالتوسع في تقديم خدماته لأبناء كافة تلك المحافظات ودعمهم ماليا وفنيا ومساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية المتاحة بالصعيد والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وقام الدكتور أحمد الأنصاري وباسل رحمي بتفقد معرض الصناعات الحرفية والتراثية الذي تم تنظيمه بالتعاون مع "وحدة أيادي مصر"، حيث ضم المعرض عددا متنوعا من منتجات العارضين المشاركين بمعرض تراثنا لعام 2024، وكذلك منتجات الدارسين بمشروع محو الأمية من جمعية المصري الأصيل والمتدربات من جمعية شباب مصر (مشروع التدريب بهدف التشغيل الذاتي) والمستفيدات من مشروع التمويل متناهي الصغر "غد جديد" بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ومنتجات مبادرة كفوف وجمعية أيادي مصر (جديلة) وجمعية المكفوفين.

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