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محافظات

أيادي مصر تنظم معرضًا للحرف التراثية واليدوية لمنتجي الفيوم

أيادي مصر تنظم معرضا
أيادي مصر تنظم معرضا للحرف التراثية واليدوية

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: إن وحدة أيادي مصر نظمت  بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، معرضا للحرف التراثية واليدوية بإحدي الجامعات بمدينة السادس من اكتوبر، بهدف تعزيز الهوية الثقافية  للفيوم، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

افتتاح معرض الحرف اليدوية والتراثية

وأضاف محافظ الفيوم، أن المحافظة تقدم الدعم اللازم للمبادرات التنموية التي تعكس تراث المحافظة الغني، وضم المعرض مجموعة متنوعة من منتجات الحرف التراثية التي تتميز بها محافظة الفيوم، منها منتجات الخوص، والفخار، والسجاد اليدوي، والكليم، والخزف، والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى منتجات الأخشاب وإعادة التدوير، مما يعكس التنوع والإبداع في التراث الفيومي الأصيل.

 

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 وأشار محافظ الفيوم، إلى أن  المنتجات المعروضة لاقت استحسانًا كبيرًا من الزوار، الذين أعربوا عن إعجابهم بجودة المعروضات وأهمية تكرار المعرض للتعزيز من قيمة التراث الوطني ودعم صغار الحرفيين.

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