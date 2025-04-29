مياه الفيوم تزود قطاع المعامل بأحدث جهاز للكشف عن المعادن بتقنية البلازما

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن دعم قطاع المعامل بالشركة من المعامل المركزية بأحدث إصدار من أجهزة الكشف عن المعادن الثقيلة بتقنية البلازما المقترنة بالحث (ICP-OES)، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، ضمن خطة الشركة لتطوير قطاع المعامل ورفع كفاءته، لضمان جودة مياه الشرب ومطابقتها لمواصفات قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007.

خصائص الجهاز الجديد

وأوضحت الدكتورة وفاء يعقوب، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن الجهاز الجديد يتمتع بقدرة فائقة على الكشف عن أكثر من 30 عنصرًا معدنيًا مثل الرصاص، الخارصين، الكادميوم، النحاس، الألومنيوم، البورون، الحديد، الزرنيخ، الكروم، المنجنيز، وغيرها، وذلك بدقة عالية وفي وقت قياسي خلال تشغيل واحد.

وأضافت أن المعمل سيستخدم الجهاز أيضًا في تنفيذ مسح شامل لمصادر المياه بهدف الكشف عن الملوثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والمنزلية الخاطئة، التي قد تؤثر سلبًا على جودة المياه في حال تصريفها بشكل غير آمن.

وأشارت رئيس قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن وجود هذا الجهاز المتطور يمثل قيمة مضافة كبيرة لمحافظة الفيوم، حيث سيساهم في دعم مشروعات المياه والأبحاث الجامعية والجهات الصناعية، مع التأكيد على تدريب مجموعة من الكيميائيين أصحاب الخبرة على تشغيل الجهاز باحترافية عالية

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