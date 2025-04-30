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أخبار مصر

قبل العاصفة، السكك الحديدية ترفع درجة الاستعداد إلى القصوى

قطار،فيتو
قطار،فيتو
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أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية حالة الطوارئ تحسبا لتوقعات الأرصاد الجوية بحدوث عواصف ترابية. 

ومن جانبه وجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماته برفع حالة الاستعداد القصوى على كافة خطوطها بالوجهين البحري والقبلي تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الرياح القوية محملة بالرمال والأتربة، نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني وذلك  اليوم الأربعاء الموافق 30 / 4 / 2025  .

وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانًا أوضحت فيه أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال، تصل سرعتها إلى 60 كم/س، وقد تتجاوز 80 كم/س، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة استعدادها التام لسرعة مواجهة أى عارض يؤثر على أمان وسلامة مسير القطارات من خلال غرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة  حيث تشمل خطة الطوارئ متابعة حركة القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين البحري والقبلي  واتخاذ الإجراءات الإحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.

وقررت الهيئة القومية للسكك الحديدية تخفيض سرعة القطارات اليوم الأربعاء بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية. 

وشددت الهيئة على قائدي القطارات التزام أقصى درجات الأمان مؤكدة تقليل السرعة من 120 كيلو في الساعة إلى 60 كيلو في الساعة تنخفض إلى 40 كيلو في الساعة في مداخل المدن والقرى وقت شدة الرياح الأتربة. 

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة.

ويأتي ذلك في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس على مختلف محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتأكيد على أهمية مراجعة جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والتأكد من توافرها بكميات مناسبة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، وإزالة أي معوقات من مخرات السيول والمصارف قبل بدء موجة الطقس.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنبيه على الجهات المعنية بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، ومناشدة المواطنين بعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وسوء الطقس وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.

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