قبل العاصفة، محافظة دمياط ترفع درجة الاستعداد لمتابعة التقلبات الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في مناطق الجنوب.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل، فتتوقع الهيئة أن يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، يميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، خصوصًا في المناطق الداخلية والجنوبية، وهو ما يستدعي ارتداء ملابس خفيفة نهارًا وأخرى أكثر دفئًا ليلًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

وفيما يخص محافظة دمياط، تشير بيانات الأرصاد إلى تسجيل درجة حرارة صغرى تبلغ 17 درجة مئوية، فيما تصل العظمى إلى 29 درجة، وسط أجواء مشمسة ورياح خفيفة.

وينصح المواطنون باتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة في المناطق الجنوبية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، كما تنصح الأرصاد بشرب كميات كافية من المياه وارتداء الملابس القطنية لتفادي الشعور بالإجهاد الحراري.

ربط غرفة عمليات دمياط بغرفة مجلس الوزراء لمتابعة الطقس

وفي إطار الاستعداد للتقلبات الجوية المحتملة، أكد الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تم ربطها بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وكذلك بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لمتابعة الحالة الجوية على مدار الساعة.

وأضاف "الشهابي" أنه تم التنسيق مع كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من جاهزية البنية التحتية للتعامل مع الأمطار، مشددًا على المرور الميداني لمراجعة كفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار، ومعدات الطوارئ، بالتعاون مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لضمان التدخل السريع في حال ورود أي بلاغات.

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