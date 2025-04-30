الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قبل العاصفة، محافظة دمياط ترفع درجة الاستعداد لمتابعة التقلبات الجوية

الأجواء في دمياط
الأجواء في دمياط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في مناطق الجنوب.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل، فتتوقع الهيئة أن يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، يميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، خصوصًا في المناطق الداخلية والجنوبية، وهو ما يستدعي ارتداء ملابس خفيفة نهارًا وأخرى أكثر دفئًا ليلًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

وفيما يخص محافظة دمياط، تشير بيانات الأرصاد إلى تسجيل درجة حرارة صغرى تبلغ 17 درجة مئوية، فيما تصل العظمى إلى 29 درجة، وسط أجواء مشمسة ورياح خفيفة.

وينصح المواطنون باتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، خاصة في المناطق الجنوبية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، كما تنصح الأرصاد بشرب كميات كافية من المياه وارتداء الملابس القطنية لتفادي الشعور بالإجهاد الحراري.

ربط غرفة عمليات دمياط بغرفة مجلس الوزراء لمتابعة الطقس

وفي إطار الاستعداد للتقلبات الجوية المحتملة، أكد الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تم ربطها بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وكذلك بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لمتابعة الحالة الجوية على مدار الساعة.

وأضاف "الشهابي" أنه تم التنسيق مع كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من جاهزية البنية التحتية للتعامل مع الأمطار، مشددًا على المرور الميداني لمراجعة كفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار، ومعدات الطوارئ، بالتعاون مع شركات المياه  والصرف الصحي والكهرباء، لضمان التدخل السريع في حال ورود أي بلاغات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجواء شديدة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوي الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمجلس الوزراء رؤساء المراكز والمدن لسواحل الشمالية الغربية محافظة دمياط محافظ دمياط

مواد متعلقة

انطلاق الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه دمياط

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي
ads

الأكثر قراءة

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

أخبار مصر: عاصفة خطرة تضرب محافظات مصر، زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، زيزو يفاجئ الزمالك، حرب وشيكة بين الهند وباكستان

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

الطفل ياسين ضحية مدرسة البحيرة يصل محكمة الجنايات مرتديا زي سبايدر مان

بعد التراجعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تصل إلى 40 بجنوب البلاد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح عاشر لاعب إفريقي يتوج بالدوري الإنجليزي مرتين على الأقل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية