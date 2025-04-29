لمرضى الصدر والحساسية، نصائح مهمة تجنبك مخاطر رياح الخماسين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة ترابية تستمر لساعات طويلة، وهذا طبيعي فى شهر أمشير حيث رياح الخماسين، وهي فترة صعبة من التقلبات الجوية.

وعادة هذا الطقس له مخاطر عديدة على المواطنين وخاصة مرضى الصدر والحساسية لذا يجب توخي الحذر لتجنب أى مضاعفات.

ويقول الدكتور أيمن فريد استشارى أمراض الصدر، إن رياح الخماسين ظاهرة جوية معروفة في العديد من الدول العربية، وتتميز بارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الأتربة والغبار في الجو، وهذه العوامل تشكل خطورة خاصة على مرضى حساسية الصدر والربو، إذ قد تؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية وزيادة نوبات السعال وضيق التنفس، لذلك، يجب على المرضى اتخاذ احتياطات خاصة خلال هذه الفترة.

نصائح لمرضى الصدر فى رياح الخماسين

نصائح لمرضى الصدر فى رياح الخماسين

وأضاف فريد، أن هناك بعض النصائح التى يجب على مرضى الصدر والحساسية اتباعها لتجنب مخاطر رياح الخماسين، منها:-

يفضل عدم الخروج من المنزل خلال هبوب رياح الخماسين، إلا للضرورة القصوى.د، وإذا كان لا بد من الخروج، يُنصح بارتداء كمامة طبية عالية الجودة لمنع استنشاق الغبار.

لمنع دخول الأتربة إلى داخل المنزل، يجب التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، واستخدام عوازل إضافية إن أمكن.

تساعد أجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات HEPA في تقليل نسبة الغبار والمواد المسببة للحساسية داخل المنزل، مما يحسن جودة الهواء.

يجب على المرضى استخدام البخاخات وأدوية الحساسية كما وصفها الطبيب وعدم التهاون في ذلك، مع الحرص على حملها دائمًا خلال هذه الفترة.

يساعد استخدام بخاخات المياه المالحة لترطيب الأنف، وشرب كميات كافية من الماء، في الحفاظ على رطوبة الممرات الهوائية وتقليل التهيج الناتج عن الجفاف.

يُفضل تنظيف الأرضيات والأسطح بقطعة قماش مبللة بدلًا من التنفيض الجاف الذي يثير الغبار، والحرص على تنظيف فلاتر المكيفات.

متابعة حالة الطقس بشكل يومي يساعد المريض في التخطيط المسبق لتقليل تعرضه للرياح والأتربة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق

أثناء هبوب رياح الخماسين، حيث يجب تجنب ممارسة أي أنشطة رياضية خارجية، خاصة في أوقات الذروة، منعًا لاستنشاق كميات كبيرة من الغبار.

أثناء هبوب رياح الخماسين، حيث يجب تجنب ممارسة أي أنشطة رياضية خارجية، خاصة في أوقات الذروة، منعًا لاستنشاق كميات كبيرة من الغبار. إذا شعر المريض بتدهور في حالته مثل زيادة السعال، صفير في التنفس أو ضيق شديد في الصدر، عليه مراجعة الطبيب فورًا أو التوجه للطوارئ.

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