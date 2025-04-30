الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني.. خريطة العاصفة الترابية (إنفوجراف)

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرياح المثيرة للرمال والأتربة عاصفة الترابية منخفض خماسينى
ads

الأكثر قراءة

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

تصل إلى 40 بجنوب البلاد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، ارتفاع 8 أصناف وهذا موقف الليمون بعد موجة الانخفاضات

والد طفل الخليفة: العامل المتهم بهتك عرض نجلي ليس على قوة المدرسة ومهمته تأدية طلبات المدير

تصل لحد العاصفة الترابية، تحذير من الرياح وسرعتها على هذه المناطق اليوم

بعد تلميحات بـ"ضربة وشيكة" ورد حاسم، هل يحسم سلاح الجو حرب باكستان والهند المحتملة

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

انخفاض الصويا والردة وارتفاع الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني.. خريطة العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية