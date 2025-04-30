ما قبل العاصفة، طقس مشمس مصحوب بارتفاع سرعة الرياح في الدقهلية (صور)

يسود حاليا في محافظة الدقهلية طقس مشمس مصحوب بارتفاع سرعة ملحوظ يخيم على أرجاء المحافظة.

ورفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى تأهبا لأي طوارئ تزامنا مع أي تقلبات جوية خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد عاصفة ترابية تجتاح البلاد وأن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي خماسيني.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد، مؤكدة تعرض البلاد لتقلبات جوية سريعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن خريطة الأتربة، بالمحافظات، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسينى حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، بينما تصل هبات الرياح من 70: 80 كم فى الساعة مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وجاءت الخريطة كالتالى، تصل الرياح لدرجة العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية لأقل من 500: 1000 متر على "صحراء مطروح , المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، جنوب وشرق القاهرة، الجيزة، السويس، الاسماعيلية، خليج السويس، سيناء".

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتنخفض الرؤية الافقية لأقل من 2000 متر على محافظات الوجه البحرى وأسوان وقنا والأقصر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

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