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أخبار مصر

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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أكدت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة سريعة من التقلبات الجوية يوم الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني متعمق يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها من (٦٠:٤٠) كم/س ويصاحبها هبات رياح تتراوح من ( ٩٠:٧٠) كم/س.

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ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناه والوجه البحرى وخليج السويس وسيناء.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون رعدية أحيانا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:21

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