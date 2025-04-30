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محافظات

الدقهلية ترفع حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس وتعلن تعطيل الدراسة بمدارس التمريض

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن اليوم الأربعاء إجازة لجميع طلاب وطالبات مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة وجميع العاملين فيها.

 الأربعاء إجازة لجميع طلاب وطالبات مدارس التمريض والعاملين بهذه المدارس.

 وأكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لأي تداعيات، والتواصل المباشر بين غرف الطوارئ والأزمات في المديرية والإدارات الصحية مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.

 

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا القرار جاء حرصًا على سلامة وأرواح أبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات مدارس التمريض بجميع قطاعاتها والعاملين فيها، وفي إطار تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية اليوم.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل مديرية الصحة ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات.

 

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل مديرية الصحة ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات التابعة وسرعة التعامل مع أي طارئ، والتواصل المستمر مع الإدارات الصحية لمواجهة أية تداعيات محتملة، مع المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تطورات الطقس.

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