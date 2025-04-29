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الأرصاد تحذر من منخفض جوي خماسيني.. أتربة وارتفاع درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. اضطراب الملاحة على خليج السويس.. وسرعة الرياح تترواح بين 50: 60 كم/ س

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء بالتزامن مع تعرض البلاد إلى منخفض خماسينى، حيث تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

منخفض جوي خماسيني

كما وجهت الأرصاد الجوية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن طقس غد الأربعاء 30 أبريل 2025، مؤكدة أن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي خماسيني يؤدي إلى:

  - نشاط رياح تصل سرعتها من ( 40: 60 كم/ س) تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق  من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناه والوجه البحرى وخليج السويس وسيناء.

 

- ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4: 5) درجة.

- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح ( 50: 60 ( كم/ س، وارتفاع الأمواج ( 2: 3) أمتار.

طقس الخميس 1 مايو إلى الأحد 4 مايو 2025

أما طقس الخميس 1 مايو إلى الأحد 4 مايو 2025، أوضحت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23
 

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