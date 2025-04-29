الثلاثاء 29 أبريل 2025
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أخبار مصر

أتربة وارتفاع درجات الحرارة وأمطار، تحذير عاجل من طقس الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حالة الطقس، تتعرض البلاد لحالة سريعة من التقلبات الجوية غدا الأربعاء، حيث متوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسينى متعمق يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها من (٦٠:٤٠) كم/س ويصاحبها هبات رياح تتراوح من ( ٩٠:٧٠) كم/س.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 29-4-2025 بمحافظة البحيرة

يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق  من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى وخليج السويس وسيناء.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون رعدية أحيانا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

 

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر
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