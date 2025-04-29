ساخرون.. هيئة الأرصاد الجوية: إحنا انضحك علينا وما بقناش نعرف الصيف من الشتا

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولًا كبيرًا بهيئة الأرصاد الجوية عقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الطقس سيكون باردًا ليلًا، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار نهارًا.



صرح بذلك مصدر فشار، غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال لمسئول الهيئة قائلًا: طب يعنى إحنا حاليًا في الشتا ولا في الصيف حضرتك؟!

فرد عليه مسئول الهيئة ساخرًا: معلش، أصل إحنا انضحك علينا وما بقناش نعرف الصيف من الشتا!.

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