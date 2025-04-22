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رياضة

كرة السلة، مواعيد ربع نهائي دوري السوبر رجال

دوري السوبر لكرة
دوري السوبر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، تنطلق يوم الخميس المقبل، الجولة الأولى من منافسات الدور ربع النهائي لدوري السوبر لكرة السلة رجال للموسم الحالي 2024/2025.

وتأتي مواعيد الدور ربع النهائي من دوري السوبر لكرة السلة كالتالي:

الجولة الأولى - الخميس 24 أبريل

الجولة الثانية - الجمعة 25 أبريل

الجولة الثالثة - الإثنين 28 أبريل

الجولة الرابعة - الثلاثاء 29 أبريل

الجولة الخامسة - السبت 3 مايو

مواجهات ربع نهائي دوري السوبر

وتأتي مواجهات الدور ربع النهائي كالتالي:

الاتحاد السكندري × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

ترتيب دوري السوبر لكرة السلة

وجاء ترتيب دوري السوبر بعد ختام المرحلة الأولى كالتالي:

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة (85-73)، في الجولة الـ14 من المرحلة الأولى لدوري السوبر لكرة السلة.

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