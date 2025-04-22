كرة السلة، مواعيد ربع نهائي دوري السوبر رجال

كرة السلة، تنطلق يوم الخميس المقبل، الجولة الأولى من منافسات الدور ربع النهائي لدوري السوبر لكرة السلة رجال للموسم الحالي 2024/2025.

وتأتي مواعيد الدور ربع النهائي من دوري السوبر لكرة السلة كالتالي:

الجولة الأولى - الخميس 24 أبريل

الجولة الثانية - الجمعة 25 أبريل

الجولة الثالثة - الإثنين 28 أبريل

الجولة الرابعة - الثلاثاء 29 أبريل

الجولة الخامسة - السبت 3 مايو

مواجهات ربع نهائي دوري السوبر

وتأتي مواجهات الدور ربع النهائي كالتالي:

الاتحاد السكندري × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

ترتيب دوري السوبر لكرة السلة

وجاء ترتيب دوري السوبر بعد ختام المرحلة الأولى كالتالي:

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة (85-73)، في الجولة الـ14 من المرحلة الأولى لدوري السوبر لكرة السلة.

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