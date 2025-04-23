الأربعاء 23 أبريل 2025
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رياضة

طوارئ في الأهلي لتجديد عقد نجم فريق كرة السلة

كرة السلة الأهلى
كرة السلة الأهلى

كرة السلة، دخل مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات لتجديد عقد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء.

وعلمت “فيتو”، أن الأهلي تقدم بعرض مالي ضخم من أجل إقناع اللاعب بتجديد تعاقده مع الفريق، في ظل رغبة كل من الزمالك والاتحاد السكندري في الحصول على خدماته.

إيهاب أمين، فيتو
إيهاب أمين، فيتو

مواجهات قوية في دوري السوبر

وتنطلق غدا الخميس المقبل، الجولة الأولى من منافسات الدور ربع النهائي لدوري السوبر لكرة السلة رجال للموسم الحالي 2024/2025.

وتأتي مواعيد الدور ربع النهائي من دوري السوبر لكرة السلة كالتالي:

الجولة الأولى - الخميس 24 أبريل

الجولة الثانية - الجمعة 25 أبريل

الجولة الثالثة - الإثنين 28 أبريل

الجولة الرابعة - الثلاثاء 29 أبريل

الجولة الخامسة - السبت 3 مايو

مواجهات ربع نهائي دوري السوبر

وتأتي مواجهات الدور ربع النهائي كالتالي:

الاتحاد السكندري × سموحة

الأهلي × هليوبوليس

الزمالك × المصرية للاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

ترتيب دوري السوبر لكرة السلة

وجاء ترتيب دوري السوبر بعد ختام المرحلة الأولى كالتالي:

وكان الاتحاد السكندري قد حقق الفوز على الأهلي بنتيجة (85-73)، في الجولة الـ14 من المرحلة الأولى لدوري السوبر لكرة السلة.

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