أطعمة ومشروبات قدميها لأفراد الأسرة بعد التعرض للعاصفة الترابية

أطعمة ومشروبات قدميها لأفراد الأسرة، تستعد البلاد لعاصفة ترابية شديدة، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، لدرجة وصلت لتعطيل الدراسة في مدارس الجمهورية كاملة، وكذلك الجامعات في بعض المحافظات.





وتؤثر هذه العواصف بشكل مباشر على صحة الإنسان، إذ تحمل ذرات الغبار والأتربة العالقة في الهواء العديد من الميكروبات، والملوّثات، والمواد المسببة للحساسية، ما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي، وتهيّج العيون، وجفاف البشرة، والإجهاد العام.



أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن تأثير العواصف الترابية لا يقتصر على الشعور بالضيق أثناء تواجدنا في الخارج، بل يمتد إلى ما بعدها، مما يتطلب استجابة منزلية واعية تبدأ من المطبخ.



وأضافت الدكتورة مها، أن الغذاء والمشروبات هنا ليس دورها فقط تلبية الجوع أو العطش، بل المساهمة في الوقاية من الأمراض وتقليل تأثير الغبار على الجسم، ولهذا، لابد أن يكون لديكِ قائمة جاهزة من الأطعمة والمشروبات المناسبة لهذه الظروف.



ولذلك، بعد عودة أفراد الأسرة إلى المنزل من الخارج خلال أو بعد العاصفة الترابية، يصبح من الضروري الاهتمام بما يُقدَّم لهم من أطعمة ومشروبات تساهم في تقوية المناعة، وتنقية الجسم من السموم، وترطيب الأنسجة، ودعم الجهاز التنفسي.

الأطعمة والمشروبات التي يجب تقديمها لأفراد الأسرة

مشروبات عشبية

وفيما يلي تستعرض الدكتورة مها، أبرز الأطعمة والمشروبات التي يجب تقديمها لأفراد الأسرة، في مثل هذه الظروف:

أولًا: المشروبات التي تُنقّي وتُرطّب وتُهدّئ



الماء الفاتر مع الليمون والعسل

من أفضل المشروبات بعد التعرض للعاصفة. العسل يحتوي على مضادات أكسدة ومضادات للبكتيريا، بينما يعمل الليمون على تطهير الجهاز التنفسي وتنشيط المناعة. يُفضل تقديمه في الصباح بعد العودة من الخارج.

شاي الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تهدئة الجهاز التنفسي، وهو مثالي لمن يعانون من تهيج الحلق أو السعال الناتج عن الغبار. يمكن تحليته بالعسل لزيادة الفعالية.

منقوع النعناع أو الميرمية

هذه الأعشاب الطبيعية تريح الصدر وتساعد في تقليل الكحة والاحتقان، كما أن النعناع يعطي إحساسًا بالانتعاش ويخفف من التوتر.

عصائر طبيعية طازجة

كعصير البرتقال، الجوافة، الكيوي، والأناناس، فهي مصادر غنية بفيتامين C، الذي يقوي مناعة الجسم ويساعد على مقاومة آثار الملوثات الهوائية.

الحليب الدافئ مع الكركم

مشروب تقليدي فعال لتقوية المناعة وتخفيف الالتهابات، والكركم معروف بخصائصه المطهّرة والمضادة للأكسدة.

شوربة الدجاج الدافئة

وإن لم تكن مشروبًا بالمعنى الحرفي، إلا أنها تُقدَّم كسائل مغذي وداعم للمناعة وتحتوي على عناصر تساعد على تفكيك المخاط وتسهيل التنفس.

ثانيًا: الأطعمة المفيدة بعد التعرض للغبار



الخضروات الورقية الخضراء

مثل السبانخ، الجرجير، والبقدونس. فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، وتساعد الجسم على التخلص من السموم.

الفواكه الغنية بالألياف والماء

مثل التفاح، البطيخ، والكمثرى. هذه الفواكه تُرطّب الجسم وتدعم عملية الهضم، كما أنها تعزز قدرة الجسم على التخلص من الملوّثات.

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

مثل السمك (السلمون، السردين) أو بذور الكتان والشيا. هذه الدهون الصحية تقلل الالتهابات في الجسم، خاصة في الرئتين، وتساعد في حماية الجسم من آثار الملوثات.

الأطعمة المحتوية على فيتامين E

كالمكسرات النيئة (اللوز، الجوز) والأفوكادو. هذا الفيتامين يحمي الخلايا من الأكسدة الناتجة عن الملوّثات.

البصل والثوم

لهما خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما يعملان على تطهير الجسم والجهاز التنفسي بفعالية عالية.

الزبادي أو اللبن الرائب

غني بالبروبيوتيك الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي والمناعة. يُفضَّل تقديمه باردًا مع قليل من العسل أو الفاكهة.

مشروبات صحية

ثالثًا: نصائح غذائية هامة



التقليل من المقليات والأطعمة المعلّبة: لأنها تزيد من الجفاف الداخلي للجسم وتحتوي على مواد حافظة قد تجهد الكبد في تنقية الجسم.

الابتعاد عن المشروبات الغازية: لأنها تُسبب الجفاف وتُضعف الجهاز المناعي.

شرب الماء بانتظام: بعد العاصفة، يجب تشجيع جميع أفراد الأسرة على شرب كميات كافية من الماء (ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا) لترطيب الجسم والمساعدة في طرد السموم.

إدخال العسل ضمن النظام الغذائي اليومي: سواء في المشروبات أو مع الزبادي أو كملعقة صباحية، فهو غذاء قوي لمناعة الجسم.

رعاية خاصة للأطفال وكبار السن

هؤلاء الفئتان أكثر تأثرًا بالعواصف الترابية، ويُفضَّل:

تقديم شوربة دجاج أو عدس دافئة لهم فور دخولهم المنزل.

إعطاؤهم مشروب دافئ مهدئ مثل الحليب بالعسل أو النعناع.

التأكد من ترطيب أجسامهم بالماء والعصائر، لأنهم قد لا يطلبونها بأنفسهم.

استخدام بخاخ محلول ملحي للأنف للأطفال بعد استشارة الطبيب، للمساعدة في تنظيف الممرات التنفسية.

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