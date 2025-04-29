تزامنًا مع الامتحانات، نصائح للأمهات لحماية أبنائهن من العاصفة الترابية

نصائح للأمهات لحماية أبنائهن أثناء العاصفة الترابية، تتزامن الامتحانات المدرسية الشهرية، مع توقعات الأرصاد الجوية بحدوث عاصفة ترابية شديدة تضرب مناطق مختلفة من البلاد غدًا، مما يضع الأمهات أمام تحدٍ كبير في حماية أبنائهن أثناء توجههم للمدارس لأداء الامتحانات، خاصة أن الغبار والأتربة قد يتسببان في مضاعفات صحية، لا سيما لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الحساسية أو الربو.





أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض النصائح التي تتضمن التدابير البسيطة والاحترازات اليومية، التي يمكن أن تساعد في حماية صحة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية خلال العاصفة الترابية المتوقعة غدا.



وأضافت الدكتورة هدى، أن الحرص على هذه النصائح لا يضمن فقط سلامة الأبناء، بل يساهم أيضًا في تقليل القلق الأسري المرتبط بالأحوال الجوية، ويمنح الأطفال فرصة التركيز على أهم ما في هذه المرحلة، وهو اجتياز امتحاناتهم بسلام وثقة.



ونظرًا لأهمية هذه الفترة الدراسية وحرص الأسر على سلامة أبنائهم من جهة، وأدائهم الجيد في الامتحانات من جهة أخرى، تستعرض الدكتورة هدى، في هذا التقرير مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد الأمهات على حماية أبنائهن وتوفير بيئة آمنة نسبيًا وسط الظروف الجوية الصعبة.

استعداد الطلاب للعاصفة الترابية



أولًا: متابعة النشرات الجوية والتعليمات الرسمية



قبل أي تحرك، يجب على الأمهات متابعة الأخبار الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وكذلك بيانات وزارة التربية والتعليم.



في حال صدور أي قرارات بتأجيل الامتحانات أو تعليق الدراسة، يجب الالتزام بها فورًا وعدم المجازفة بإرسال الأبناء إلى المدارس.



كما يجب متابعة صفحات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعي أو مجموعات أولياء الأمور لمواكبة أي تحديثات في المواعيد أو التعليمات.

ثانيًا: الوقاية تبدأ من المنزل



استخدام الكمامات الواقية: يجب التأكد من ارتداء الأطفال للكمامات الطبية أو القماشية ذات النوع الجيد، حيث تساهم في تقليل استنشاق الأتربة والغبار. ويفضل استخدام الكمامات المخصصة للحماية من الجسيمات الدقيقة (مثل N95 أو KN95) خاصة إذا كان الطفل يعاني من مشاكل تنفسية.

استخدام الفازلين أو كريم حاجز: يمكن وضع طبقة خفيفة من الفازلين أو كريم حاجز حول فتحتي الأنف وتحت العينين لحماية الجلد من التهيج بفعل الأتربة.

الملابس المناسبة: يُنصح بإلباس الطفل ملابس قطنية بأكمام طويلة وسروال طويل، مع التأكد من تغطية الشعر بالرأسية (كاب أو قبعة قطنية)، ووضع نظارات شمسية لحماية العين من الأتربة.

ثالثًا: تجهيز حقيبة الوقاية



يفضل تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على:

كمامة إضافية.

مناديل مبللة وجافة.

زجاجة ماء صغيرة للحفاظ على الترطيب.

قطرة مرطبة للعين إن لزم الأمر (بإشراف الطبيب في حال كان الطفل يستخدمها).

عبوة صغيرة من المعقم.

رابعًا: تعزيز المناعة بالتغذية



قبل الخروج من المنزل، احرصي على تقديم وجبة فطور متوازنة وغنية بالفيتامينات، لا سيما فيتامين C المعروف بدوره في تقوية جهاز المناعة. يمكن تضمين الفاكهة الطازجة مثل البرتقال أو الجوافة، وكذلك الخضروات الورقية، بالإضافة إلى كوب من الزبادي أو البيض المسلوق لتوفير طاقة مستمرة خلال اليوم.

خامسًا: التواصل مع المدرسة والسائقين



إذا كان الطفل يذهب إلى المدرسة بسيارة خاصة أو حافلة، يجب التواصل مع السائق والتأكد من غلق النوافذ جيدًا خلال الطريق. كما يُفضل تذكير الطفل بعدم فتح النافذة لأي سبب والاحتفاظ بالكمامة طوال الطريق.

أما إذا كان الطفل يمشي إلى المدرسة، فيُفضل اصطحابه أو توصيله بالسيارة إن أمكن لتقليل تعرضه للغبار.

كما يجب التواصل مع إدارة المدرسة للتأكد من أن الفصول الدراسية جيدة التهوية ومغلقة النوافذ خلال العاصفة، والاطمئنان على وجود إجراءات احترازية لحماية الطلاب داخل المباني التعليمية.

سادسًا: إجراءات بعد العودة إلى المنزل



بمجرد عودة الطفل من المدرسة، يجب اتباع بعض الإجراءات فورًا:

تغيير الملابس التي تم ارتداؤها وغسلها على الفور.

غسل الوجه واليدين جيدًا بالماء والصابون.

الاستحمام إن أمكن للتخلص من آثار الغبار العالقة بالجسم أو الشعر.

تنظيف الأنف بالماء الفاتر أو بمحلول ملحي متوفر في الصيدليات.

تقديم مشروبات دافئة مثل الينسون أو الزنجبيل أو النعناع للمساعدة على تهدئة الجهاز التنفسي.

العاصفة الترابية

سابعًا: الانتباه لأعراض الحساسية أو الربو



إذا كان طفلك يعاني من الحساسية أو الربو، يجب التأكد من توفر البخاخات الخاصة به داخل الحقيبة، ومتابعة الحالة الصحية بدقة بعد عودته من المدرسة. وفي حالة ظهور أعراض مثل السعال المتواصل، ضيق التنفس، احمرار العينين، أو انسداد الأنف، يجب استشارة الطبيب فورًا.

ثامنًا: الراحة النفسية مهمة أيضًا



يجب طمأنة الطفل وتهدئته وعدم إشعاره بالخوف أو القلق الزائد من الأجواء الخارجية، حتى لا يؤثر ذلك على تركيزه في الامتحان. تحدثي معه عن أهمية الوقاية بطريقة بسيطة وإيجابية، وشجعيه على الالتزام بالإجراءات الوقائية كجزء من روتينه اليومي.



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