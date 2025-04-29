تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن العاصفة الترابية

حذر خبراء المناخ والهيئة العامة للأرصاد الجوية من العاصفة الرملية التي تصل لذروتها غدا الأربعاء وتتأثر بها كل المحافظات.

تحذير عاجل للمواطنين حفاظا على صحتهم

ووجهت وزارة الصحة والسكان، تحذيرا عاجلا للمواطنين حفاظا على صحتهم، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من موجة الطقس السىء والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظات غدا.

الفئات الممنوعة من الخروج غدا

وأكدت وزارة الصحة أن المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، مثل مرضى حساسية الصدر، والذين يعانون من ضيق في التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، بتجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة، وتناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب.

ضرورة تغطية الأنف أثناء الخروج من المنازل

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تغطية الأنف أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية، تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

وشددت على ضرورة شرب كميات من المياه لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين C وE، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام باستخدام الكريمات المرطبة لمنع جفاف وتشققات الجلد.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة غلق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، واستخدام المناشف المبللة لسد الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الغبار بكثرة.

كانت كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأتربة، غدا، بالمحافظات، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسينى حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، بينما تصل هبات الرياح من 70: 80 كم فى الساعة مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وجاءت الخريطة كالتالى، تصل الرياح لدرجة العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية لأقل من 500: 1000 متر على" صحراء مطروح , المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، جنوب وشرق القاهرة، الجيزة، السويس، الاسماعيلية، خليج السويس، سيناء".

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وتنخفض الرؤية الافقية لأقل من 2000 متر على محافظات الوجه البحرى وأسوان وقنا والأقصر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت أن يسود طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

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