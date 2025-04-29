الصحة تنصح بـ3 مشروبات غنية بفيتامين C لمواجهة الأمراض التنفسية

وجهت وزارة الصحة نصائح للمرضي المصابين بالأمراض التنفسية في فصل الصيف بتناول المشروبات الدافئة الغنية بفيتامين سي مثل: الزنجبيل والليمون والبرتقال لكونها تمنح الدفء

مشروبات غنية بفيتامين C

كما نصحت وزارة الصحة بتهوية المنزل لتجديد الأكسجين والقضاء على الميكروبات

وأكدت وزارة الصحة أهمية الانتباه إلى اختلاف درجات الحرارة بين داخل المنزل وخارجه

ووجهت بضرورة الذهاب للطبيب المختص لوصف العلاج المناسب.

وقالت وزارة الصحة ان الأغلبية من المصابين بالفيروسات التنفسية تستمر معهم الأعراض مدة أسبوع بينما يمكن أن يستمر الفيروس في الجسم مدة تتراوح من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع.

أكدت أنه في فترة التغيرات الموسمية يمكن أن تظهر إصابات بالفيروسات التنفسية ويختفي الفيروس من الجسم بعد 3 أيام فقط ويعتمد ذلك على العبء الفيروسي، وحجم الفيروس الذي دخل إلى الجسم وقوة جهاز المناعة.

وشددت وزارة الصحة على الالتزام بتطبيق العادات الصحية والإجراءات الوقائية للإصابة بالفيروسات التنفسية وأى نوع عدوى تنتقل باللمس والرذاذ.

أكدت وزارة الصحة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروسات التنفسية هم: الأطفال والرضع وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة

وشددت على أن المصابين عليهم استشارة الطبيب عند ظهور أعراض تنفسية حتى لا يتعرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي أو نقص الأكسجين.

ويوجد سبعة من أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعًا هي الربو، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، وسرطان الرئة، والسل، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي.

الربو



يُصيب الربو الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الربو، أو حساسية الجهاز التنفسي، أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة في مرحلة الطفولة، هم أكثر عرضة للإصابة بالربو.

والربو مرض التهابي مزمن يُسبب مشاكل في التنفس عندما تُضيّق المسالك الهوائية بسبب الالتهاب أو تُسد بالمخاط وتختلف شدة الحالة من شخص لآخر، لكن معظم الناس يتناولون أدوية وقائية يومية للسيطرة على أعراضهم ومنع نوبات الربو.

تشخيص مرض الربو



يبدأ تشخيص الربو بأخذ التاريخ الصحي وإذا اشتبه الطبيب في الإصابة بالربو، فقد تخضع لاختبار تنفس يسمى قياس التنفس. يقيس هذا الاختبار كمية الهواء الذي تزفره وسرعته.

انتفاخ الرئة

يتطور انتفاخ الرئة عندما تتلف الحويصلات الهوائية الدقيقة في الرئتين ومع تلف هذه الأكياس الهوائية وموتها، يقل عدد الأجزاء العاملة في الرئتين لنقل الأكسجين من الهواء الذي تتنفسه إلى الدم.

وقد يؤدي هذا إلى نقص الأكسجين في الدم كما يُعد التدخين من الأسباب الرئيسية لانتفاخ الرئة، ولكن التعرض لملوثات ومواد كيميائية أخرى قد يُسببه أيضًا كما أن التقدم في السن والسمنة من عوامل الخطر لانتفاخ الرئة.

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