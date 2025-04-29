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ثقافة وفنون

نيكول سابا تحيي حفلا في شرم الشيخ 3 مايو

نيكول سابا، فيتو
نيكول سابا، فيتو

 

تحيي الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا في مصر يوم 3 مايو المقبل.

 

ويقام الحفل في مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

 

وانتهت نيكول سابا مؤخرا من تسجيل 3 أغنيات حتى الآن من أصل 4 من ميني ألبومها الجديد، ومن المقرر أن يتم تصوير فيديو كليبين، استعدادًا لطرح الألبوم خلال موسم الصيف.

 

مسلسل العملة النادرة

 

وتأتي هذه الخطوة بعد ظهور نيكول اللافت في دراما رمضان الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل “العملة النادرة”، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، مؤكدة من خلاله قدرتها على التنقل بسلاسة بين التمثيل والغناء، وتحقيق حضور قوي على الساحتين الفنية والدرامية.

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