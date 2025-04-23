نيكول سابا تنعى الإعلامي السوري صبحي عطري: "رحت بعز شبابك"

نعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الإعلامي السوري الشاب صبحي عطري.

وكتبت نيكول سابا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “الله يرحمك يا صبحي ويغفرلك، ويصبر أمك وكل محبينك على فراقك، رحت بعزّ عمرك وشبابك..بس هيدي حكمة ربنا ومشيئته”.

وتوفي بشكل مفاجئ وصادم الإعلامي السوري الشاب صبحي عطري عقب مسيرة مهنية متميزة بمجال العمل التليفزيوني وإعداد وتقديم البرامج الحوارية.

معلومات عن الإعلامي الراحل صبحي عطري

ويعتبر صبحي عطري من أبرز الأسماء الإعلامية الشابة فى سوريا، وهو من مواليد حلب وتخرج في جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، حاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني (إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية ).

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