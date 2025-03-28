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فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم ضخم من مخ طفلة

فريق أطباء جامعة
فريق أطباء جامعة أسيوط، فيتو

 نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط في استئصال ورم ضخم من بطينات المخ لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، في إنجاز جديد يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الطبي بمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف رئيس القسم، ومدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

 


كان مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط قد استقبل طفلة تعاني من اضطراب في درجة الوعي وعلامات ارتفاع في ضغط المخ، وعقب الفحص وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، تبين وجود ورم ضخم في بطينات المخ بحجم 574 سم، بالإضافة إلى استسقاء في المخ.

 

إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم بالكامل باستخدام أحدث التقنيات الجراحية

وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم بالكامل باستخدام أحدث التقنيات الجراحية، لتستقر حالة الطفلة بعد ذلك وعقب فترة من المتابعة تم خروجها من المستشفى في حالة وعي كاملة وقوة عضلية طبيعية.


وأوضح الفريق الطبي أن أورام بطينات المخ تعتبر من أصعب وأعقد الأورام التي يتم التعامل معها جراحيًا، حيث تصل نسبة الوفاة في هذه الحالات إلى 50%.

تشكل الفريق الطبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، الذي جاء تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الباسط خلاف رئيس القسم، من الدكتور أسامة رمضان، مدرس جراحة المخ والأعصاب، والطبيب محمود جرامون، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب أحمد أبو المجد، معيد بالقسم.

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فيما تشكل الفريق الطبي من قسم التخدير، والذي جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد رئيس القسم من، الدكتور محمود كامل، مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيب لؤي جمال، مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة.

وقد توجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة والفنيين.

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