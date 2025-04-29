الثلاثاء 29 أبريل 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يجرف أراضي جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي،
الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

 أفادت تقارير إخبارية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن جرافات الاحتلال ومستوطنين قاموا بجرف أراضي في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر اقتحم قرابة 304 مستوطنين المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال.

كما رفع المستوطنون العلم الإسرائيلي فوق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفًا مدفعيًا مكثفا على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. 

وقبل وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل بـ ‎الضفة الغربية المحتلة.

 

قوانين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

 وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الأسبوع الماضي: إن نوابًا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

 

استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين

 وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعَّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفًا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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