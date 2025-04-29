عماد بوخمسين: الاستثمار في مصر واعد ونستهدف ضخ 40 مليار جنيه الفترة المقبلة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة الدكتور عماد بوخمسين: إن استثمارات المجموعة الحالية مع الشركاء في قطاعات السياحة والفنادق والعقارات بنحو 40 مليار جنيه مصري.

استثمارات مجموعة بوخمسين في مصر

وأضاف، أن الشركة تدرس مجموعة أخرى من الاستثمارات في قطاعات مختلفة مع شركاء أيضا محليين وخارجيين، لأن مناخ الاستثمار في مصر واعد.

وأكد أن مجموعة بوخمسين القابضة من أوائل الشركات التي تستثمر في مصر لثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري، منوها أن مصر تشهد فرص استثمارية واعدة في كافة القطاعات منها الصناعة والسياحة والعقارات والبنية التحتية والزراعة.

طفرة تنموية وبنية تحتية متطورة

وأضاف أن مصر شهدت خلال الفترة المقبلة طفرة تنموية وبنية تحتية متطورة بفضل القيادة السياسية المصرية، موضحًا أن مناخ الاستثمار في مصر واعد في ظل التسهيلات الاستثمارية في كافة القطاعات.

وأوضح أن المشروعات التنموية التي نفذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلت مصر وجهة أساسية للمستثمرين الأجانب، موضحًا أن معدلات الاستثمار الأجنبي يشهد زيادة في السوق المصرية.

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