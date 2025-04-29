وزير السياحة: الحكومة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص

حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على القيام بجولة داخل الجناح المصري المُشارك في معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) المنعقد حاليًا بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها بمعظم العارضين المصريين المُشاركين بالمعرض من ممثلي القطاع السياحي الخاص من شركات سياحة ومنشآت فندقية.

وشارك في هذه الجولة المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في معرض سوق السفر العربي

وخلال لقائه مع العارضين المصريين، أكد شريف فتحي على حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع القطاع السياحي الخاص الذي يعتبر قاطرة السياحة في مصر، معربًا عن استعداد الوزارة إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتمهيد الطريق أمامهم لجذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة لمصر وتشجيع الاستثمار السياحي بها.



كما حثهم على إبراز التنوع السياحي الكبير الموجود لدى المقصد السياحي المصري من خلال الجهود الترويجية التي يقومون بها وبما يتماشى مع استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية ليكون المقصد المصري هو المقصد الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات.

وأشار الوزير إلى أهمية السوق السياحي العربي باعتباره من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.



استفسارات العارضين حول السياحة الوافدة لمصر

وقام وزير السياحة والآثار على أسئلة واستفسارات العارضين المختلفة، وتحدث معهم عن حجم أعمالهم بالنسبة للحركة السياحة الوافدة لمصر ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة. كما استمع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق العربي بصفة خاصة، ولتعزيز مزيد من الترويج السياحي لمصر وللمنتجات السياحية المتنوعة الموجودة بها وهو ما يأتي تماشيًا مع استراتيجية الوزارة.

ومن جانبهم، أكد العارضون المصريون على أهمية ما تقوم به الحكومة المصرية من تطوير للبنية السياحية في مصر وما تقوم به الوزارة من جهود للترويج السياحي لمصر يما يخدم في صناعة السياحة بها.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كان قد قام بافتتاح الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين الذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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