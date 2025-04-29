الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير شديد لسكان هذه المناطق: نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية فترات متقطعة.
 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 29 -4- 2025 بوادي النطرون

وتسقط الأمطار المتوسطة على مطروح تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

تحذير من نشاط للرياح المثيرة للأتربة غدا على هذه المناطق

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل والشيبي

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

النواب يحيل تعديل قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بالمجلس

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

تكليفات برلمانية بشأن مناقشة تعديل الإيجار القديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية