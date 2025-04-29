الأرصاد: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على هذه المناطق

درجة الحرارة، اليوم، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، بجميع محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: وأنه من المتوقع اليوم بداية دخول المنخفض الجوي السطحي حدودنا الغربية وتأثيره بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية.

كما أنه متوقع أيضًا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الغربية، أما عن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.

منخفض جوي خماسيني

كما وجهت الأرصاد الجوية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن طقس غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، مؤكدة أن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي خماسيني يؤدي إلى:

- نشاط رياح تصل سرعتها من ( 40: 60 كم/ س) تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

- ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4: 5) درجة.

- فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح ( 50: 60 ( كم/ س، وارتفاع الأمواج ( 2: 3) أمتار.

طقس الخميس 1 مايو إلى الأحد 4 مايو 2025

أما طقس الخميس 1 مايو إلى الأحد 4 مايو 2025، أوضحت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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