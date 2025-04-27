منخفض خماسيني يعصف بالبلاد الأربعاء المقبل.. رياح مثيرة للأتربة تؤدي لانخفاض الرؤية..ارتفاع الحرارة 5 درجات مئوية

تقلبات جوية تشهدها البلاد الأيام المقبلة، حيث تتأثر بمنخفض خماسينى يؤثر على الصحراء الغربية، مما يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، حار على الجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى لانخفاض الرؤية



الدكتور محمود شاهين، رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أكد أن منخفضا خماسينيا يضرب البلاد يوم الأربعاء المقبل، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤثر على الرؤية الافقية

وأضاف رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لفيتو، أنه سيكون هناك ارتفاع فى قيم درجات الحرارة من 4: 5 درجات مئوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء المقبل

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، والسواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة مئوية، ويسجل شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية، ويسجل جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.



ويكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة يوم الثلاثاء المقبل على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة يوم الثلاثاء المقبل.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاحد



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأحد، ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد



ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

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