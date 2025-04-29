اعرفي الفرق بين حساسية الصيف والجديري المائي

الطفح الجلدي من الأعراض المزعجة التي تظهر على الأطفال وتسبب لهم الحكة وعدم الراحة، وعادة تظن الأم أنها إصابة بالجديري المائي.

والطفح الجلدي ليس بالضرورة أن يكون إصابة بالجديري المائي، هناك أمراض أخرى عديدة من أعراضها الطفح الجلدي.

الفرق بين حساسية الصيف والجديري المائي

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه أحيانا نلاحظ ظهور حبوب على جسم الطفل ولا تستطيع الأم التفرقة إذا كانت حساسية صيف أو جدري مائي ما يزعجهن كثيرا.

أعراض وأسباب حساسية الصيف

وأضاف عبد الحميد، أن حساسية الصيف تظهر مع ارتفاع حرارة الطقس والتعرق الكثير، خاصة مع ارتداء الطفل الملابس الثقيلة ولا يوجد تهوية جيدة ما يسبب انسداد الغدد العرقية ما يسبب طفحا جلديا، ويكون عبارة عن:

حبوب صغيرة لونها أحمر.

أحيانا تشبه النقط أو بثور صغيرة.

يمكن أن يصحبها حكة بسيطة أو الشعور بلسعة خفيفة

تظهر فى الرقبة، الضهر، تحت الدراع، وبين الفخذين والصدر وأماكن أخرى تتعرق كثيرا.

الفرق بين حساسية الصيف والجديري المائى

وتابع، أن الطفل يكون طبيعي جدًا بدون سخونية ولا خمول وهذه الحساسية غير معدية وتحتاج فقد ارتداء الطفل ملابس خفيفة وقطنية ومريحة وتعرضه للتهوية الجيدة، مع أحكام الطفل بناء فاتر وليس ساخن، واستخدام كريمات مهدئة مثل الكالامين أو كريم مضاد للالتهاب تحت إشراف طبى.

أعراض الجديري المائي

أما عن الجديري المائي، قتل الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الجديري المائي يأتي بسبب فيروس يحمل نفس الاسم، وتحدث الإصابة عن طريق النفس أو اللمس أو التعامل مع شخص مصاب، وتبدأ أعراضه بظهور حمى بعدها يظهر الطفح الجلدي، ويكون عبارة عن حبوب حمراء تتحول إلى فقاقيع بها ماء، وبعدها تجف وتكون قشرة.

وأضاف عبد الحميد، أن هذه الحبوب تظهر فى الوجه والجسم كله مثل البطن والظهر والساقين وفروة الرأس، هذا بجانب ظهور التعب والارهاق والسخونة على الطفل مع حكة شديدة، وهذا المرض معدة وينتقل بشكل سريع بين الأطفال خاصة فى المدارس والحضانات، والعلاج هنا يكون الراحة التامة وأعداء الطفل خافض للحرارة وكريمات مهدئة الحكة ومنع الطفل مع حكة الحبوب. وفصل أظافره وتنظيفها باستمرار لحين شفائه.

طرق الوقاية من الجديري المائي وحساسية الصيف

وتابع، أنه للوقاية من حساسية الصيف، يجب الباس الطفل ملابس خفيفة وقطنية واستخدام مروحة أو تكييف باعتدال لتعزية الجو حول الطفل مع الحفاظ على جسم الطفل جاف ونظيف، مع تقليل الخروج في أوقات الحر الشديد، اما الجديري المائي، فيجب عزل الطفل المصاب عن الطفل السليم مع الاهتمام بحصول الطفل الغير نصاب على تطعيم الجديرى فهو يقلل من فرص حدوث الإصابة.

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