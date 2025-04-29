الثلاثاء 29 أبريل 2025
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خارج الحدود

الخارجية الصينية توجه رسالة لواشنطن بشأن الرسوم الجمركية

خارجية الصين
خارجية الصين

 قالت الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء: إذا أرادت واشنطن حل مسألة الرسوم الجمركية من خلال الحوار فعليها وقف التهديد والضغوط.

 

حل الخلافات بشكل صحيح عن طريق الحوار والتشاور

 وشددت على دعمها تحقيق السلام في سوريا، مؤكده أن هناك روابط صداقة قوية تجمعها مع الشعب السوري.

ودعت الخارجية الصينية كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، بالإضافة إلى حل الخلافات بشكل صحيح عن طريق الحوار والتشاور

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء أن  الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن مسؤولة عن قرار بكين تجميد تسلمها طائرات بوينج.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: إن هذه الرسوم الإضافية "قوضت بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، ما أدى إلى اضطراب  سوق النقل الجوي الدولي ومنع العديد من الشركات من العمل بشكل طبيعي"، وفق فرانس برس.

يذكر أن  السلطات الصينية قد طالبت شركات الطيران التابعة لها بوقف استيراد طائرات "بوينج" الأمريكية، وكذلك أي مشتريات للمعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية فيما يتصل بالحرب التجارية.

 

تسلم المزيد من طائرات شركة بوينج

 وقالت وسائل الإعلام: إن الصين أمرت شركات الطيران التابعة لها بالتوقف عن تسلم المزيد من طائرات شركة "بوينج" كجزء من الحرب التجارية التي شهدت فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم جمركية بنسبة 145% على السلع الصينية.


وأضافت وكالة "بلومبرج" للأنباء التي نقلت الخبر، أن بكين تطالب أيضا شركات الطيران الصينية بوقف جميع مشتريات المعدات وأجزاء الطائرات من الشركات الأمريكية. وتدرس السلطات أيضًا تقديم المساعدة لشركات الطيران التي تستأجر طائرات "بوينج" والتي قد تواجه تكاليف أعلى، حسبما ذكرت مصادر للوكالة.

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التجارة الصينية الهند الهند وباكستان الخارجية الصينية الرسوم الجمركية الإضافية الشعب السورى

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