الحزب الليبرالي الحاكم في كندا يفوز بالانتخابات الفيدرالية العامة

فاز الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، بزعامة رئيس الوزراء الحالي مارك كارني، في الانتخابات الفيدرالية العامة التي جرت يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت قناة "سي تي في".



وقالت القناة، "احتفظ الليبراليون بزعامة مارك كارني بالسلطة، وفازوا بما يكفي من المقاعد في الانتخابات الفيدرالية الخامسة والأربعين لتشكيل حكومة جديدة".

يذكر أن زعيم الحزب الليبرالي الحاكم مارك كارني، وزعيم حزب المحافظين بيير بواليفر تنافسا على فرصة قيادة البرلمان الكندي الـ45.



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