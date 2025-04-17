تفاصيل القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق منحة كندية لدعم شبكة الأعمال الزراعية الذكية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندي.

وجاء نص القرار:

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية: (مادة وحيدة ) الموافقة على «اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9٫9 مليون دولار كندي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في غرة جمادى الآخرة سنة 1446 هــ (الموافق 3 ديسمبر سنة 2024).

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 12 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 12 يناير سنة 2025 م). اتفاق فرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» في مصر 2024، اتفاق فرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا» في مصر رغبة في تعاون كل من حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) - المشار إليهما فيما بعد بـ «المشاركون»- لتنفيذ مشروع للمساعدة التقنية الإنمائية في مصر بمنحة مقدمة من كندا فقد تم الاتفاق على التفاهم التالي:

المادة الأولى، طبيعة الاتفاق الفرعي:

1-1 لا يُعد هذا الاتفاق اتفاقًا دوليًا منفصلًا، وإنما يعتبر اتفاقًا فرعيًا يتم وفقًا للاتفاق العام من أجل التنمية المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية (مصر) وحكومة كندا (كندا) بتاريخ ٣١ يناير ١٩٨٣ والغرض منه تحديد مسئوليات كل من مصر وكندا فى ضوء المشروع الموضح بالمادة الثالثة من هذا الاتفاق الفرعي.

المادة الثانية، الجهات المفوضة:

2- 1 تفوض كندا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي.

2-2 تفوض مصر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتتولى التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الفرعي.

2- 3 تفوض مصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة البيئة ووالمجلس القومى للمرأة لتولي الالتزامات المتعلقة بتنفيذ المشروع الموضح بالمادة الثالثة.

المادة الثالثة، المشروع:

(٣-١) يتعاون المشاركون لدعم إعداد وتنفيذ ومتابعة المشروع الكندي للمساعدات الإنمائية في مصر المسمى مشروع «مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا» (المشار إليه بـ «المشروع») والذي سيتم تنفيذه بواسطة رابطة الكليات والمعاهد الكندية (CICan).

(٣-٢) يتم وصف هذا المشروع في الملحق (أ) بهذا الاتفاق.

المادة الرابعة، مساهمة كندا:

(٤-١) بغرض تنفيذ المشروع ستساهم كندا بقيمة إجمالية لا تتجاوز تسعة ملايين وتسعمائة ألف دولار کندي ( 900000 9 دولار کندي ) على مدار ٥ سنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٩).

المادة الخامسة، مساهمة مصر:

(٥-١) تتمثل مساهمة مصر في تقديم جميع المساعدات اللازمة لتنفيذ المشروع بشكل فعال وتوفير كافة المتطلبات الأخرى للمشروع كما هو موضح في الملحق (أ).

المادة السادسة، الإشعارات والمراسلات:

(٦-١) يحرر أي إشعار مقدم من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابةً ويسلم للمتلقي، إما بالتسليم الشخصي أو يرسل عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس على العناوين الموضحة في هذه المادة.

(٦-٢) تُحرر المراسلات أو المستندات المقدمة من كل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة البيئة، والمجلس القومي للمرأة بموجب هذا الاتفاق الفرعي كتابةً وتقدم إلى المتلقي، إما بالتسليم اليدوي أو عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس على العناوين الموضحة أدناه:

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية: رئيس قسم التنمية، السفارة الكندية، أبراج نايل سيتي ٢٠٠٥ (أ)، كورنيش النيل - البرج الجنوبي، الطابق ۱۸، القاهرة ۱۱۲۲۱. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

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